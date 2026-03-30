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El estado del tiempo hoy 30 de marzo en Venezuela destaca nubosidad en algunos estados del país en horas de la mañana. Nublado en algunas zonas de la región central, en los estados Aragua, Carabobo como en Miranda.

El mapa de las lluvias señala precipitaciones al sur de Venezuela, como parte de la zona andina y zona occidental del país. Nublado en la zona central del país como en las zonas orientales, para hoy lunes 30 de marzo de 2026.

Venezuela amanece con áreas nubladas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en partes de nuestra *Guayana Esequiba. Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales/Centrales, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Lara, Yaracuy, los Andes y Zulia.

Situación General, prevalecerá cielo con nubosidad de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional. Aun así, se espera el desarrollo de mantos nubosos de tipo estratiforme, acompañados de lluvias o lloviznas dispersas en *Delta Amacuro y Amazonas y el sur del país.

Estado del tiempo hoy 30 de marzo de 2026

Zona costera del país con nubosidad en la mañana, especialmente en el litoral central como en el occidental. Además de nubes en la región insular del país, se espera por el sol radiante en la mañana.

El calor nuevamente se sentirá en el país, especialmente en las regiones, centrales, orientales y occidentales. Nubosidad con lluvias en las zonas andinas en los estados Trujillo, Mérida y Táchira.

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En el estado Mérida, se esperan ocho grados en las zonas montañosas y en horas de la madrugada. Zonas de montaña del centro del país, con agradable clima en horas de la mañana.

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