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Las efemérides del 30 de marzo nos recuerdan que un día como hoy nace Humberto «Beto» Perdomo (1947) Narrador deportivo venezolano. Marcó una época con su muy buena forma de narrar el beisbol. Ha sido uno de los más queridos, estuvo en el circuito de Magallanes, Águilas y Tiburones.

Un día como hoy también se firma el Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España (1845). Luego de varias batallas se dio este tratado donde se buscó siempre la paz y el respeto.

Nace Francisco de Goya (1746) Pintor y grabador español. Nace Vincent van Gogh (1853) Pintor neerlandés. Estados Unidos compra Alaska al Imperio Ruso (1867). Una parte que sigue siendo de los norteamericanos.

A la 7:12 p.m. se registra el cuarto gran apagón en Venezuela, afectando varios sectores de Caracas y 22 estados del país (2019). El país en ese año vivió severos apagones que afectaron a varios estados.

Efemérides del 30 de marzo

Un día como hoy nació el músico Eric Clapton en 1945. Uno de los más reconocidos a nivel mundial. A los 18 años empezó en una banda denominada Yardbirds. Es miembro del Salón de la Fama del rock.

Día Internacional de la Trabajadora del Hogar. Derechos del Trabajador en Venezuela. Día Mundial contra el Trastorno Bipolar.

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