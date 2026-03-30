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Un joven fue encontrado sin vida en el Embalse Pao Cachinche, la información se dio a conocer a través de los Bomberos del Municipio Libertador. El hecho ocurrió ayer domingo 29 de marzo de 2026.

«El Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo, a través de los Bomberos del Municipio Libertador. Informa sobre las labores de búsqueda y recuperación de cuerpo realizadas este domingo 29 de marzo», informaron los bomberos.

Los bomberos luego de recibir el reporte de inmersión en el sector de la estación de bombeo en el municipio Libertador se presentaron en el lugar. Allí los funcionarios iniciaron los protocolos de búsqueda subacuática.

Joven fue encontrado sin vida en el Embalse Pao Cachinche

En el lugar estuvo también una embarcación de Hidrocentro, informaron los bomberos que luego de las cinco y media de la tarde se recuperó el cuerpo sin vida. El procedimiento contó con el resguardo de las comisiones del CICPC de Libertador.

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El joven que perdió la vida por inmersión en el lugar quedó identificado como Ronald Salas de 18 años de edad. En estas labores actuaron de manera conjunta: Bomberos Libertador. CICPC, Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil además del Grupo de Rescate Nébula.

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