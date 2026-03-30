Compartir

Varios accidentes de tránsito en Carabobo se reportaron ayer domingo 29 de marzo de 2026. En horas de la noche en el distribuidor Las Clavellinas, cerca del Forum de Valencia se informó de un hecho vial que dejó a una dama lesionada.

Un motorizado perdió el control de la moto con caída del ocupante debido a un desperfecto mecánico. En ese accidente se reportó una dama de 32 años lesionada que fue atendida por el Grupo de Rescate Naguanagua.

La mujer presentó faciales a nivel de pómulo izquierdo, escoriaciones torácica y abdominal, posible fractura articulación radiocarpiana y escoriaciones de extremidades inferiores. Siendo trasladada a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera por unidad ambulancia de 0800 Bigote.

Varios accidentes de tránsito en Carabobo

En la Autopista del Este se informó de un volcamiento ayer 29 de marzo en horas de la mañana. El conductor de un vehículo color blanco perdió el control del mismo volcando en una de las pistas del Distribuidor Bárbula.

En el accidente no se registraron personas lesionadas. El mismo fue atendido por personal de la PNB Tránsito además de otras dependencias viales. Hacemos el llamado a conducir con responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país.

Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Entre ellos transitar a una velocidad moderada, además de no excederse en la velocidad. Abróchate el cinturón de seguridad si vas en carro, lleva tu casco si vas en moto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas