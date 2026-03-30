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Así fue el primer jonrón de Eugenio Suárez en 2026

By Danny Valdiviezo
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Primer jonrón de Eugenio Suárez en 2026

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Danny Valdiviezo
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El primer jonrón de Eugenio Suárez en 2026 lo conectó ayer, el lanzamiento se quedó en la zona de peligro y el criollo la vio buena y la sacó del parque. El swing del venezolano fue completo y haló la pelota en la victoria de los Rojos ante Medias Rojas 3×2.

Mientras que el estadio estaba casi enmudecido, Suárez pescó la bola y el público despertó para montarla en las gradas del Great American Ball Park. Para ganarse los aplausos de la fanaticada.

Suárez, campeón con el equipo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol es uno de los más aplaudidos en el estadio de los Rojos. Se espera que el venezolano tenga una excelente temporada en 2026.

Primer jonrón de Eugenio Suárez en 2026

La temporada de Grandes Ligas ha estado excelente en sus primeros encuentros, con gran papel para los venezolanos.

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