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Un bono de 44 dólares en Patria cierra la entrega de ayudas económicas que entrega el ejecutivo nacional. Se trata del bono Cultores Populares el cual es entregado a los afiliados a la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Esta bonificación de 21 mil bolívares es para las personas encargadas de profundizar y dar a conocer la cultura popular. Como de mantener aquellas tradiciones culturales en sus comunidades, este bono es el último en entregarse.

Tomando en cuenta que ayer se entregó el bono Corresponsabilidad y Formación, quedaría por entregar los bonos Cuadrantes de Paz, el cual es para funcionarios de seguridad. Además del bono a los cultores.

Bono de 44 dólares en Patria

Recordemos que los primeros días del mes se entrega el Bono Único Familiar. El cual sustituyó a los extintos bonos 100%Escolaridad, además de Lactancia Materna como José Gregorio Hernández.

Recuerda entrar dos veces al mes a tu cuenta en el Sistema Patria, contestar las encuestas que hay de manera permanente. De igual modo, revisar siempre tus datos en la cuenta, entre ellos correo electrónico como número celular.

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