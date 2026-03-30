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Accidente en el túnel Boquerón 2 dejó un fallecido y varios lesionados. El hecho ocurrió ayer domingo 29 de marzo de 2026 sentido a La Guaira. Al lugar llegaron autoridades viales de La Gran Caracas como del litoral central a atender la situación.

En el hecho vial estuvieron involucrados una moto además de un vehículo liviano. La persona fallecida quedó identificada como Yoarvis Roniel Rodríguez Quintero. El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense en Bello Monte Caracas.

El incidente ocurrió en el interior del túnel, las autoridades de tránsito se encargarán de determinar las causas que originaron el accidente. En el sitio hubo retraso vial, mientras eran removidos los vehículos.

Accidente en el túnel Boquerón 2 vía La Guaira

Entre los heridos se encuentran, Leonor Mota de 19 años de edad, quien presentó traumatismo craneoencefálico además de escoriaciones. Braiker Romero y Yoalber Rodríguez con traumatismos múltiples

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