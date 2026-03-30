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El Teleférico Warairarepano en Semana Santa 2026 presentó su sistema de horarios como el precio de las entradas en estos días de asueto. Como es conocido este es uno de los mejores atractivos que tiene la capital del país.

Muchas personas aprovechan de conocer el lugar, además de disfrutar el verdor del parque nacional y todas las montañas del mismo. Este es uno de los sitios más concurridos por los habitantes del centro del país.

Indicó el sistema del teleférico que trabajarán de la siguiente manera, desde hoy lunes 30 de marzo de 2026 hasta el próximo miércoles 1ª de abril; el horario empieza desde las 12:00 del mediodía hasta las siete de la noche.

Mientras que desde el Jueves Santo 2 de abril, el horario empieza más temprano, desde las diez de la mañana hasta las siete de la noche. Este lugar es uno de los más recomendados para ir con la familia.

Teleférico Warairarepano en Semana Santa 2026, horarios y precios de entradas

El precio de las entradas para esta semana Mayor serán los siguientes, detalló el diario El Universal.

– Entrada general: US$ 10.

– Niños de 7 a 12 años: US$ 5.

– Turista internacional: US$ 30.

– Menores de 6 años y Adultos Mayores: Exonerados (mujeres a partir de 55 años y hombres a partir de 60 años no pagan boleto).

– Solo descenso: US$ 5 (orientado a quienes suben por caminata y desean bajar en el sistema).

– Acceso a caminerías: US$ 4 (no incluye el viaje de bajada).

– Cabina VIP para 4 personas: US$ 60.

– Cabina Visión Extrema para 6 personas: US$ 80.

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