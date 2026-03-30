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Se esperan lluvias en estas zonas del país hoy lunes

By Redacción Carabobo
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lluvias en estas zonas del país hoy lunes
Foto: Información Vial.

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Las lluvias en estas zonas del país sorprendieron hoy lunes, desde ayer en Caracas y parte de la zona central se reportaron algunos aguaceros. De hecho, se vieron algunas zonas afectadas entre ellos los municipios Baruta, como otros cercanos.

Indicó el meteorólogo Luis Vargas, que se espera una vaguada en los niveles medios de la troposfera y la divergencia del viento en altura. Estos seguirán favoreciendo la formación de nubosidad con precipitaciones aisladas de intensidad variable sobre buena parte del país.

Pudiendo ser más notorias en áreas de la región Guayana, Monagas, sur de Anzoátegui, sur de Guárico, Centro Norte, Cojedes, sur y oeste de Portuguesa. Como en el oeste de Barinas, Apure, los Andes y el sur de Zulia.

Estado del tiempo hoy 30 de marzo de 2026

En Caracas se reportaron bajas temperaturas luego del sol radiante de hace unos días. Temperaturas en 19 grados reportaron hoy en horas de la mañana en la capital del país, luego de las lluvias.

Se esperan lluvias en estas zonas del país

Hasta ahora el panorama lluvioso se ha reportado en algunas zonas de Caracas, Miranda, como en el sur del país. Mientras que Valencia y Maracay se han reportado lluvias leves en algunas zonas.

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