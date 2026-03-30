Compartir

Un choque de motos en la Carretera Nacional Los Guayos dejó a una dama lesionada. El hecho fue reportado ayer domingo en la arteria vial. Al sitio llegaron comisiones de los Bomberos de Los Guayos como de tránsito.

El personal paramédico en el sitio reporta la atención de la ciudadana Esneide Blanco, de 27 años. Quien presentó traumatismos leves y escoriaciones en el mentón y extremidades superiores.

Choque de motos en la Carretera Nacional Los Guayos

Tras recibir los primeros auxilios y ser estabilizada, la lesionada está siendo trasladada al Ambulatorio Tipo II de Los Guayos para una evaluación médica exhaustiva. La comisión bomberil permaneció en la zona para garantizar la seguridad vial.

El hecho se suma a los accidentes ocurridos en el estado Carabobo ayer domingo. Donde se reportaron accidentes en la Autopista del Este además de la Autopista Valencia Puerto Cabello. Como en el municipio Naguanagua.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas