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Si vas a Isla Larga en Semana Santa 2026, tienes que tener en cuenta las normas. El lugar es frágil y queremos verlo siempre bien y sobre todo sin desechos. Para ello necesitamos de tu ayuda. Inparques impuso reglas de oro las cuales debemos cumplir.

Lleva tus desechos contigo, una de las reglas de oro es que en una bolsa te lleves los desechos. Plástico, servilletas usadas, botellas, no puedes dejar nada en la isla. Lleva varias bolsas para que cargues con dichos desechos. Prohibido llevar botellas de vidrio.

Horario de visitas a Isla Larga, desde las 7:00 de la mañana a cinco de la tarde.

Prohibido: no te lleves conchas, corales, como cualquier elemento que forme parte del ecosistema natural de la isla. Los arrecifes son museos submarinos.

En el área de bañistas no está permitido el anclaje de embarcaciones.

Está prohibido llevar armas de fuego al lugar como armas blancas.

Si vas a Isla Larga en Semana Santa 2026

No está permitido llevar cornetas al lugar, es indispensable solo escuchar el ruido agradable del mar y las olas.

Fogatas como parrilleras, están prohibidas en la isla.

No está permitido llevar mascotas a la isla.

Espumas o aerosol no está permitido en el lugar.

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