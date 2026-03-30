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El precio del dólar BCV hoy 9 de marzo de 2026 nos indica que la divisa está en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar hoy tiene un valor de 471,70 bolívares y el euro 543,94 bolívares.

Para este martes de Semana Santa, el dólar tendrá un valor de 473,87 bolívares y el euro en 542,63 bolívares.

En un costo de 4.525 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semana y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 164,45 dólares.

Ha subido el precio del petróleo luego de los acontecimientos en el Medio Oriente. Hoy tiene un valor de 103,74 dólares este ha estado entre los 77 y 103 dólares en las últimas horas. Pudiera seguir en ascenso.

Mientras que el bitcoin se mantiene en un precio de 66.353,66 dólares en las últimas horas. Este ha iniciado leves repuntes luego de estar en los 63 mil dólares. Hay que observar el comportamiento de este indicador.

Dólar BCV hoy 30 de marzo, Venezuela podría facturar US$2.000 millones en marzo por exportaciones petroleras

Venezuela podría facturar alrededor de 2.000 millones de dólares por exportaciones petroleras en marzo, debido a que las ventas externas de crudo podrían acercarse a los 800.000 barriles por día (bpd) con un precio promedio de 86 dólares por barril, el más elevado en los últimos años, debido a la crisis del Oriente Medio.

Estos datos corresponden a estimaciones realizadas por los expertos petroleros Juan Szabo y Luis Pacheco en su más reciente Reporte de Análisis Energético, quienes indicaron que el nivel de exportaciones petroleras de Venezuela en marzo supera las metas planificadas.

Sin embargo, los analistas subrayan que «el actual esquema de flujo de ingresos y la fragmentación en la entrega de divisas a través de las subastas programadas por el BCV no han permitido controlar eficazmente el mercado cambiario».

En consecuencia, dejan claro que, en estas circunstancias, un incremento de la factura petrolera no necesariamente incide directa y eficazmente en la dinámica del tipo de cambio, donde persiste una brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo muy elevada.

El gobierno tiene la expectativa de recibir un mayor flujo de fondos adicionales al cierre de marzo, «habida cuenta de que los 500 millones de dólares ya habían sido subastados y los ingresos por ventas se estimaban ser muy superiores a los de los meses anteriores», añadieron los expertos en su reporte energético semanal.

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