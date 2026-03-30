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El llamado de conciencia a los conductores en Semana Santa 2026 fue colocado en uno de los peajes del estado Carabobo. Este es un llamado de atención a los conductores para que cumplan con las normas de seguridad al volante.

Una camioneta chocada además de una moto en mal estado y un ataúd reflejan lo que les pasa a las personas que rompen con las reglas impuestas por el INTT. Desde hace varios años se hace el llamado a las personas que van al volante de esta manera.

El llamado de conciencia a los conductores en Semana Santa 2026

Estos llamados se han hecho en otros países, como en Argentina, de igual modo en el estado Zulia donde había carros chocados reflejando lo que te espera por ir a alta velocidad. De igual modo, se advierte a aquellos que conductores que manejan en estado de ebriedad.

El peligro está presente, no incumplas con las medidas y mantente a una velocidad moderada. No circules por el hombrillo, si vas en moto utiliza tu casco de seguridad. Disfruta los días de asueto como debe ser…

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