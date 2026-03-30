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Un quincuagenario fue encontrado sin vida en un hotel del Táchira. El sábado 28 de marzo de 2026 fue hallado muerto un sujeto de 57 años de edad en un hotel en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar.

En la urbanización Curazao en un hotel fue reportada la situación irregular, al lugar acudieron los bomberos como funcionarios del CICPC. Se informó que en una de las habitaciones fue encontrado un cadáver.

Los investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo el cual fue llevado a una sede de medicina forense del estado Táchira. La identidad del sujeto no fue dada a conocer por parte de la comisión de la policía científica.

Quincuagenario encontrado sin vida en un hotel del Táchira

Investigan donde vivía el hombre fallecido, ya que San Antonio por ser una ciudad fronteriza hay muchas personas que vienen de Colombia y se hospedan en dichos hoteles. De igual modo, se investiga si este se encontraba solo o acompañado en el lugar.

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La muerte del sujeto de 57 años de edad ha causado conmoción en la entidad andina. Mientras las autoridades buscan recabar mayores pistas que los conduzcan a esclarecer el hecho.

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