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La Variante Cicada del Covid 19 ha ido en aumento durante el primer trimestre de 2026. En Estados Unidos como en otros países ha sido reportada la nueva variante. La Organización Mundial para la Salud, indicó que es una de las variantes del Covid que hay que vigilar.

En el 2024 en el mes de noviembre fue detectada esta nueva influencia del Covid en el continente africano. Se mantuvo circulando hasta mediados de 2025 y empezó a resurgir en el mes de enero de este año. El virus ha sido identificado como BA.3.2.

Esta comparte estructuras variantes con Omicrón además que cuenta con muchas mutaciones. Lo que ha despertado nuevamente el interés de la ciencia sobre la misma y sobre todo por la expansión que ha tenido.

Indicaron los expertos que su nombre Cicada es cigarra en inglés, ya que la compararon con el insecto que se mantiene en la tierra por un periodo. Esta había desaparecido y nuevamente resurgió en los últimos meses.

Variante Cicada del Covid 19

En cuanto a los síntomas de la misma se presenta fuerte fiebre, dolores de cabeza, dolor de garganta, puede mantenerse como una simple gripe. Pero lo que ha llamado la atención es la propagación que ha tenido.

Los científicos se mantienen estudiando a la misma y sobre todo las mutaciones que ha tenido en los últimos meses. La Organización Mundial de la salud colocó a la misma en el listado de variantes que están “bajo monitoreo”.

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