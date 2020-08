Las criticas no hicieron esperar; luego de que Netflix diera a conocer la película «Cuties» dirigida por Maïmouna Doucouré, acusan a la nueva producción de fomentar la pedofilia y de sexualizar a niñas de 11 años.

Este jueves, con el hashtag #NetflixPedofilia, diversos usuarios en redes sociales se pronunciaron contra del servicio online; argumentando que la empresa hipersexualiza a la niñas.

Asimismo, la primera sinopsis de la película describía que Amy, la protagonista de 11 años; quería pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan “sensualmente” mientras comenzaba a “explorar su feminidad” y “desafiaba a su familia religiosa”. Pues, mientras que el póster inicial mostraba al grupo de chicas bailando “twerking”.

Sin embargo, la película marca el debut como directora de Maïmouna Doucouré, y ha ganado los premios a Mejor Dirección y Especial del Jurado en los festivales de Sundance y Berlín, respectivamente.

Tras la polémica, Netflix se disculpó por el cartel y la sinopsis. «Lamentamos profundamente las ilustraciones inapropiadas que usamos para Mignonnes / Cuties».

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

