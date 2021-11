El próximo 19 de noviembre, la famosa cantante británica Adele lanzará su nuevo disco “30” y ya revoluciona las redes. Adelantó en un anunció sobre el trabajo y los fanáticos no se hicieron esperar.

En las RRSS, describió todo lo que implica este álbum. Con apenas 33 años, dice que está tranquila es su vida y está preparada para dar un paso con esta producción. Es por ello que, trata de explicar que “30” es uno de los periodos más “turbulento” de su vida y representa lo que vivió en los últimos tres años.

Agregó que, “He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzare este álbum”.