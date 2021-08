Fueron verdaderamente impresionantes las imágenes del Aeropuerto de Afganistán en Kabul; capital de ese país. El vídeo del avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos recorrió el mundo; donde las personas buscaban como salir de esa nación.

El conflicto que se originó con fuerza el sábado luego de la toma de la sede del gobierno en la capital por los talibanes; hizo además que las personas buscaran escapar de ese país; el gobierno talibán tiene el control de esa nación.

Las personas desde el sábado buscaban salvar su vida en otra país; sin nada en las manos solo con lo que tenían encima. Piden además a los talibanes entregar el gobierno y no ir contra la población; tampoco hacerle daño a las mujeres.

#Kabul #talebani #AfghanWomen #Afganistan #Talibans #kabulairport

🇦🇫Parece que han podido despejar la pista de aterrizaje para que puedan despegar los aviones.

🇬🇧It seems that they have been able to clear the runway so that the planes can take off.https://t.co/4CyhhZNQaq pic.twitter.com/UapE1hLehv

— 𝕯𝖎𝖊𝖌𝖔 𝕲𝖗𝖆𝖓𝖉𝖎🏴‍☠️ (@DiegoGrandi82) August 16, 2021