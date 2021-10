La gran actriz Alba Roversi quien por muchos años fuera protagonista y emblema de Venevisión; confesó su nuevo oficio el cual no tiene nada que ver con la televisión; pero donde se encuentra dedicada a fondo.

Anteriormente la protagonista de Ligia Elena, Nacho, además de Las Amazonas y A Calzón Quitao; se estudiaba los libretos para las escenas pero ahora se levanta bien temprano ya que está en una agencia de repartir paquetes.

Desde 2011 se había marchado a la ciudad de Miami, luego de que en Venezuela el mundo de las novelas se fuera desvaneciendo; desde ese año comenzó a buscar nuevos trabajos y estuvo hasta en la obra “Monólogos de la Vagina”.

La actriz dijo en una entrevista al canal mayamero Telemundo sobre su nuevo oficio. Y es que ahora se encuentra residenciada en la ciudad de Las Vegas; cumpliendo un horario de oficina para una empresa de repartir paquetes.

“Tengo aquí a un cuñado que tiene 20 años viviendo en Las Vegas, trabaja en una compañía de repartición de paquetes; y yo cargo mi camioneta muy temprano en la mañana; a las 6 de la mañana ya yo estoy en mi trabajo cargando mi camioneta; metiendo direcciones organizándolas todas, son 120 o 150 paquetes…”, expresó la actriz.

Alba Roversi dijo que es un cambio extremo

No solo en Venevisión y en RCTV estuvo la actriz también en distintas obras de teatro; además de actuar con Arturo Peniche hace tres décadas en el canal Marte TV. Ahora encaja con garbo su nuevo empleo en Las Vegas.

«Yo no hubiese podido hacer este cambio tan radical si Richard no hubiese estado a mi lado, ya vamos para 18 años juntos; ha sido para mí un pilar y un soporte increíble en este cambio que he tenido en mi vida», dijo la actriz.

En las redes sociales muchas personas le desearon a la actriz buena suerte. No se sabe si el adiós de la actriz del mundo de las cámaras sea definitivo; pero quieren verla de nuevo en algún dramático.

