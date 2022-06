Compartir

Aleja las malas energías de tu casa y abre al positivismo, para esto debes de tener en cuenta algunos consejos para lograrlo. Los expertos en ciencias ocultas destacan que hay varios factores que pueden traer mala suerte sin saberlo.

Si quieres combatir esas energías negativas en tu hogar no puede faltar el espejo en todo el frente de la puerta principal. Esto es infalible, si la negatividad llega alguna vez a tu hogar (Dios no lo quiera) el espejo se romperá.

Comentan que el espejo toma la mala energía y luego por equis causa puede caer, si esto sucede no te asustes. Siempre mantenlo limpio incluso nunca dejes caer polvo al mismo que para muchos es un objeto decorativo.

Si ves que se daña un artefacto como un televisor, radio, o cualquiera que sea eléctrico es probablemente que sea una energía negativa. Ante esto es bueno colocar unas ramitas de romero en cualquier parte del hogar.

El romero, según cuentan los expertos puede alejar las cosas malas y atraer las buenas por el olor. Hasta ahora son consejos también de las abuelas quienes creían mucho sobre lo malo y lo bueno.

Aleja las malas energías con más consejos

Si vas a una fiesta o celebración un día viernes, recomiendan no hacerte nada en las uñas ese día; lo puede hacer otro día a la semana que no sea el comienzo del fin de semana. Las abuelas recomendaban no cortarse las uñas, ni limárselas los viernes.

No te vistas de negro los lunes… recomiendan empezar el día de la semana con colores alegres como naranja, amarillo, azul o verde. Pero nada de negro, ya que esto aleja las buenas energías.

Limpia siempre los zapatos seas hombre o mujer dar pasos seguros es uno de los consejos que daban las abuelas; como también cargar siempre zapatos lustrosos y sin ninguna marca de tierra.

No tengas flores marchitas en libros o en floreros, si eres de colocar flores cámbialas y no las coloques por mucho tiempo en los floreros. Las abuelas comentaban que esto traía energías de atraso a tu casa.

