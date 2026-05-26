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La centrocampista española Alexia Putellas anunció de manera oficial este martes 26 de mayo que se retira de las filas del FC Barcelona.

La futbolista de 32 años de edad cierra de esta forma un ciclo de 14 años en la institución azulgrana para asumir un nuevo proyecto profesional fuera del territorio español.

Alexia Putellas se retira del Barcelona

Putellas se despide de la entidad catalana consolidada como la máxima goleadora histórica del equipo femenino con 234 anotaciones en su registro. Una cifra que en el plano global del club solo supera el argentino Lionel Messi. Así mismo, la volante es la segunda jugadora con mayor cantidad de compromisos disputados en la historia de la filial al acumular un total de 512 partidos.

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Durante su trayectoria con el conjunto culé, la jugadora conquistó un palmarés que incluye 10 títulos de Liga, 9 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 4 trofeos de la Liga de Campeones de la UEFA. Además, obtuvo dos galardones del Balón de Oro en los años 2021 y 2022. El anuncio de su salida se concretó a un mes de la expiración formal de su contrato, fijada para el próximo 30 de junio.

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