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Asamblea Nacional aprobó designación de Timoteo Zambrano como embajador en España

By Lubin Molero
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Timoteo Zambrano Embajador en España
Foto: Cortesía

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad este martes 26 de mayo la autorización para que el diputado Timoteo de Jesús Guédez Zambrano asuma funciones como Embajador en España. El parlamentario fue designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el reino europeo.

Timoteo Zambrano Embajador en España

De acuerdo con lo dicho en la sesión ordinaria, Zambrano también ejercerá de forma simultánea otro nuevo cargo. De igual forma, las autoridades aprobaron su designación como Representante Permanente ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid. El dictamen del Parlamento formaliza los requisitos legales para su respectiva acreditación diplomática.

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