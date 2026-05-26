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Un ciudadano de 19 años de edad resultó detenido por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia tras ser señalado por el hurto en farmacia de la zona sur. La aprehensión se concretó en el sector La Planta de la parroquia Santa Rosa, tras ser registrado en sistemas audiovisuales.

Detenido por hurto a farmacia en Valencia

De acuerdo con el reporte presentado este martes 26 de mayo, el investigado ingresó en horas de la madrugada a una farmacia ubicada en la comunidad Aquiles Nazoa. En el lugar, sustrajo una unidad de aire acondicionado.

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Registros previos

Tras la denuncia, las comisiones policiales localizaron al implicado. Al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) arrojó solicitudes y registros previos.

Los datos del sistema policial indicaron que el detenido poseía antecedentes vigentes por los delitos de porte ilícito de arma de fuego. Así como aprovechamiento y manipulación de material estratégico. El procedimiento técnico quedó a la disposición del Ministerio Público.

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