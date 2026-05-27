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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió este martes 26 de mayo las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Portugal, Surinam y Nicaragua.

El acto oficial de acreditación se llevó a cabo de forma individual en las instalaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas.

Nuevos embajadores de Portugal Surinam y Nicaragua

Los nuevos funcionarios diplomáticos que iniciaron formalmente sus funciones en el país son Manuel Pinheiro Da Silva el primero en entregar credenciales por la República Portuguesa.

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Seguido de Georgette García Elias, por la República de Surinam; y Daysi Ivette Torres, en representación de la República de Nicaragua. Previo al encuentro presidencial en el salón Sol del Perú, los embajadores fueron recibidos por el canciller de la República, Yván Gil.

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