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Una delegación de 52 atletas representará a Venezuela en el XXXIX Campeonato Panamericano Senior y Sub-21 de Karate Do, a disputarse del 28 al 31 de mayo en la ciudad de Macaé, Río de Janeiro, Brasil. La selección nacional competirá en el certamen internacional bajo las modalidades de kata y kumite.

Venezuela en el Panamericano de Karate Brasil

El evento continental otorgará cupos clasificatorios para el próximo Campeonato del Mundo por Equipos, programado para realizarse en Hangzhou, China. La delegación venezolana buscará su pase al torneo mundial mediante la postulación de cuatro conjuntos distribuidos en las categorías masculina y femenina de ambas disciplinas.

Así mismo, la representación nacional buscará mantener el registro deportivo en la categoría de kumite femenino por equipos, modalidad en la cual el país ha obtenido los últimos cinco títulos continentales de forma consecutiva dentro del circuito de la federación.

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