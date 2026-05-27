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Un ciudadano de 41 años de edad, identificado como Cándido Javier Riera Páez, resultó detenido tras incautársele un lote de municiones en Valencia. El procedimiento se ejecutó en el sector Renacimiento Bolivariano, parroquia Rafael Urdaneta durante labores de verificación.

Detenido con municiones en Valencia

Según el reporte, los funcionarios de la Policía del Estado Carabobo le decomisaron al ciudadano un total de 24 municiones sin la debida autorización legal. El material incautado quedó desglosado por las autoridades de la siguiente manera: 14 proyectiles de calibre 7,62, cinco municiones de calibre 9 milímetros y cinco componentes de calibre 5,56.

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Tras verificar su identidad en el Siipol, los funcionarios detectaron que el sujeto posee antecedentes penales vigentes. Su prontuario incluye delitos de hurto genérico, robo común y violencia física cometidos entre 2015 y 2024El caso y las evidencias colectadas fueron remitidos formalmente a la Fiscalía 6ta del Ministerio Público.

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