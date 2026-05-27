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Tras concretar la barrida definitiva ante los Cavaliers de Cleveland el lunes por la noche, los Knicks de Nueva York se mantienen a la espera de un rival para enfrentar las finales de la NBA 2026.

La franquicia neoyorquina firmó su regreso a la serie final por primera vez desde 1999, consolidando una seguidilla de 11 triunfos consecutivos en esta postemporada..

El equipo dirigido por Mike Brown, registró un margen promedio de victoria de 23,7 puntos durante su racha actual. Con el boleto asegurado desde ayer lunes, el plantel dispone de una semana de preparación antes del inicio de las Finales de la NBA, pautadas formalmente para el próximo 3 de junio.

Los Knicks en las Finales de la NBA 2026

El rival de Nueva York saldrá de la serie de la Conferencia Oeste entre los Spurs de San Antonio y el vigente campeón, Thunder de Oklahoma City. Mientras se define el campeonato del sector opuesto, el mercado de reventa de boletería automatizada reflejó el impacto del pase de los Knicks.

Se registra un precio base de 3.700 dólares por asiento para el tercer compromiso de la serie en el Madison Square Garden.

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