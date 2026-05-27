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El cantante venezolano Neutro Shorty se posicionó en el primer lugar de la encuesta semanal de lanzamientos musicales de la revista estadounidense Billboard con «El Disco de la Salsa«. Los registros de la plataforma especializada confirmaron que los usuarios seleccionaron su reciente producción discográfica, como la propuesta favorita del mercado internacional.

Neutro Shorty y El Disco de la Salsa

De acuerdo con las estadísticas oficiales emitidas por la revista, el material de estudio del intérprete caraqueño capitalizó el 75% de la votación global. Con este porcentaje, la producción del artista nacional superó en el sondeo a los nuevos sencillos de figuras de la industria como Olivia Rodrigo, la colombiana Greeicy y la británica Charli XCX.

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La producción de 12 canciones marca un cambio de género para el artista, quien basó el concepto sonoro en la salsa brava de la década de los 70. El álbum de estudio cuenta con la participación técnica y musical de exponentes del género caribeño. Se destacan colaboraciones de Gilberto Santa Rosa, el compositor Porfi Baloa y el sonero Oscar D’León.

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