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El cantautor colombiano nació un 26 de mayo de 1957, desde antes de que muriera en 2013 lo recomiendan para jugar a la lotería. De hecho el triple más vendido ayer fue precisamente el 069.

Diomedes Díaz antes que muriera recomendaba números en Colombia, de una manera “mágica” jugaban a la lotería. Ayer recomendaban jugar el 069, como el 957 o el 013 precisamente por el aniversario de la muerte.

Díaz era una persona muy jocosa, muchas personas le guardan “fe” ya que supuestamente trae buena suerte. Unos le piden precisamente para ganar dinero, mientras otros le piden por amores imposibles, motos y hasta carros.

Diomedes Díaz y los números

El intérprete de “Bendita Juventud” era muy devoto del Divino Niño como de la Virgen del Carmen. Otros números que recomendaban era el 077, como en 044. Muchas personas en el “vecino país” le piden en el juego de azar.

Ayer en Colombia, sus seguidores sonaron canciones del recordado “Cacique de la Junta”, precisamente para recordarlo. Otros por su parte lloraron su partida, a pesar de no haberle conocido. Destacan que Diomedes era una persona muy dada con la gente, una vez este había cobrado un espectáculo. Y la mejor forma de agradecerle a las personas fue lanzar por una camioneta los billetes.

¿Era familia de Rafael Orozco?

Sí, Rafael Orozco y Diomedes Díaz tenían un parentesco lejano. Compartían raíces dentro del mismo clan familiar Maestre, proveniente de la región de La Guajira y el Cesar. Diomedes nació en La Junta (La Guajira) y Rafael en Becerril (Cesar).

Más allá de su lazo familiar, mantuvieron una relación de profunda admiración y amistad en el folclor vallenato, siendo Rafael Orozco quien bautizó a Diomedes Díaz; con el famoso apodo de «El Cacique de La Junta».

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