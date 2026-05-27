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Ofensiva marinera no pudo contra Senadores en Macuto

By Danny Valdiviezo
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Ofensiva marinera no pudo contra Senadores en Macuto
Luis Rijo sigue con el equipo naval. Fotos: ewaldo Cabaña/Mariners Press.

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Danny Valdiviezo
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Marineros de Carabobo comenzó la séptima semana con traspié en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto ante Centauros de La Guaira. La ofensiva marinera cedió 3×0 en un compromiso donde el bullpen pudo contener a su rival, pero el lineup no estuvo en su noche para voltear el duelo.

Aldrem Corredor dio sencillo para poner arriba a su equipo en la baja del cuarto tramo César Hernández anotó desde tercera. Alcides Escobar pegó inatrapable para que Luis Álvarez pisara la registradora y Hernández se sacrificó con elevado al jardín izquierdo para que José Martínez colocara el 3×0 en el inning número cinco.

Ofensiva marinera no pudo contra Senadores en Macuto
Nelson Hernández cargó con el revés. Fotos: Ewaldo Cabaña / Prensa Marineros

Ofensiva marinera no pudo contra Senadores en Macuto

A pesar de las carreras permitidas, el bullpen pudo dominar a los locales al permitir apenas dos imparables, Yapson Gómez y Luis Rijo fueron los brazos que toleraron los indiscutibles. Mientras que Eduardo Figueroa y Eddy Reynoso se fueron limpios, Figueroa ponchó a uno y Reynoso regaló una base, pero nada trascendió más allá.

Elvis García (2-2) ganó el choque, Nelson Hernández (0-2) cargó con la derrota y Norwith Gudiño (7) salvó el juego. Los navales volverán a su feudo, el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia, este miércoles para recibir la visita de Samanes de Aragua a las 5:00 de la tarde. La entrada es libre.

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