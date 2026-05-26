Compartir

Los equipos de ACEFUC, de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo se ubican en los primeros puestos de las tablas de posiciones en la Copa Duo Apertura 2026, evento organizado por la AFC

El dominio de los ucistas se demostró con los resultados de la quinta jornada del certamen. Compitiendo como locales en el Complejo Futbolístico Acefuc, la selección Sub-11 dictó cátedra a su homólogo Academia Grass con lluvia de goles con firma y sello de Diego Brito en dos ocasiones, Greider Valera con un par más y Thiago Aquino con otro quema redes para el marcador 5-1.

Seguidamente, el escuadrón Sub-13 pactó con Fundación Alianza a una anotación por bando, con el solitario de los universitarios por cortesía de Daniel Moreno. Para cerrar la programación sabatina, el combinado Sub-15 acordó un empate más con pizarra 0 a 0.

Equipos de Acefuc dominan primeras posiciones

En la jornada dominical, los atletas Sub-17 visitaron la Cancha Acapulco Campo de Carabobo para enfrentar a Unión Defensor. Jhonkeiber Sumoza, Beiker Rivero y Yosneiber Meléndez conformaron la artillería de la Acefuc que produciría la última victoria de la serie 3-0.

Con este reciente registro, los equipos Sub-13, Sub-15 y Sub-17 se mantienen invictos en esta máxima competencia del balompié regional, al mismo tiempo que ocupan los primeros y segundos lugares de sus categorías.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas