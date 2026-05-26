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¡Alarma en Argentina!, Inter de Miami y lo que dijo de la lesión de Lionel Messi

By Redacción Carabobo
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Lesión de Lionel Messi
Foto: Diario As.

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Tiene una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y se encendieron las alarmas en Argentina debido a la lesión de Lionel Messi. El equipo confirmó la molestia del capitán a pocos días del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

El club de fútbol “mayamero”, destacó que Messi fue sometido a estudios ayer lunes 25 de mayo, luego que el domingo terminara pidiendo cambio. El diagnóstico inicial determinó “una sobrecarga asociada a fatiga muscular en su isquiotibial izquierdo”.

La preocupación en la selección de Argentina es el tiempo de recuperación que tendrá el jugador de cara al primer juego. Argentina buscará revalidar el campeonato logrado en el año 2022.

Lesión de Lionel Messi

Messi salió en el minuto 73 luego de tocarse en la pierna izquierda tras cobrar un tiro libre. El personal médico lo acompañó hasta el vestuario, ayer fue a una evaluación médica donde se confirmó que tiene una molestia.

Inter Miami evitó establecer un tiempo exacto de recuperación y señaló que el regreso del jugador dependerá de “su evolución clínica y funcional”. El entrenador Guillermo Hoyos dijo que el jugador está fatigado por las condiciones del terreno debido a las lluvias en Miami.

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SourceDiario As
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