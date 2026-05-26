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Una mujer quedó detenida por la Policía de Carabobo, por presunto maltrato infantil en Valencia. La noticia la dio a conocer el cuerpo de seguridad estatal en sus redes sociales en la mañana de hoy 26 de mayo de 2026

Funcionarios de la Estación Policial Plaza de Toros (CCP Valencia Centro) efectuaron la aprehensión de una ciudadana de 25 años de edad; identificada con los apellidos Terán Caicedo, por el presunto delito de maltrato infantil.

​Tras recibir la denuncia de un ciudadano en la sede policial, la comisión se trasladó de inmediato a la Av. Sesquicentenaria, (Parroquia Santa Rosa). En el lugar, los oficiales avistaron en flagrancia a la hoy detenida agrediendo físicamente a un menor de 11 años.

Por presunto maltrato infantil en Valencia quedó detenida

Al ser abordada, la ciudadana manifestó ser la pareja de la progenitora de la víctima. La mujer fue trasladada al despacho policial amparada en el Artículo 192 del COPP. El caso quedó a la disposición de la Fiscalía N° 22 del Ministerio Público.

En articulación con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dictó una Medida de Protección de «Declaratoria de Responsabilidad» a favor del padre del menor.

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