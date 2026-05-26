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Todo está listo para este domingo 31 de mayo, las elecciones en Colombia 2026. Los comicios empezarán desde las seis de la mañana en el “vecino país”. Hasta ahora hay mucha expectativa en torno a los candidatos.

En la actualidad en las principales ciudades está la campaña desarrollada con tres candidatos que acaparan el favoritismo. Comerciales, afiches, promesas, entrevistas se viene desarrollando en esta campaña.

El domingo en horas de la noche se conocerá si hay una segunda vuelta en torno a las elecciones presidenciales. Si hay segunda vuelta se haría en el mes de junio próximo, donde se de ganador al nuevo presidente.

Las dos tendencias fuertes en Colombia, son cumplir el papel en el Mundial y unas elecciones en paz este domingo, 31 de mayo. Por ahora parece todo estar centrado en conocer al próximo mandatario., este domingo.

Elecciones en Colombia 2026, y los candidatos favoritos

Iván Cepeda, es el candidato de la izquierda y del presidente actual Gustavo Petro. Cepeda lidera las encuestas. Aunque en las mismas el puntaje no le da para ganar en la primera vuelta. Necesitaría 50% de los votos para alzarse en la primera vuelta este domingo.

Cepeda ha sido legislador, senador y fue miembro del Partido Comunista de Colombia. Es el abanderado principal del partido Pacto Histórico, hasta ahora muchos lo dan como el ganador de la primera vuelta. Tiene 44% de favoritismo.

Abelardo De La Espriella, es el abanderado por el partido Salvación Nacional, aparece segundo en las encuestas. Es un candidato de extrema derecha, abogado de profesión y tiene buena intención de voto.

Paloma Valencia, es la abanderada por el partido del expresidente Álvaro Uribe, una candidata que ha centrado su campaña en captar a las personas “indecisas en la política”. Hasta ahora aparece tercera en las encuestas.

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