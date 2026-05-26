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El precio del dólar BCV hoy 26 de mayo de 2026, se mantiene en la banda de los 530 bolívares. registrando hoy un precio de: Según el Banco Central de Venezuela. En 535,38 bolívares y el euro en 623,49 bolívares.

La tasa para este miércoles 540,04 bolívares y el 627,70 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.536,41 dólares. El metal precioso vuelve a ganar terreno y se mantiene cerca de los cinco mil dólares, luego de estar semanas estancado sobre los 4.400 dólares.

El mercado petrolero se mantiene con un costo del barril en 93,94 dólares, se espera que este se estabilice por lo menos en la banda de los noventa dólares. Esto por las conversaciones y un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

El bitcoin por su parte llegó a 76.771,82 dólares, se mantiene en baja el costo de este indicador. Llegó a estar sobre los 83 mil dólares la semana pasada. Pero sigue sobre los 75 mil dólares para hoy martes 26 de mayo.

Dólar BCV hoy 26 de mayo de 2026, empresarios colombianos evalúan escenarios de inversión en Venezuela

Un grupo de empresarios de Colombia evaluó los escenarios de inversión que se abrieron en Venezuela desde enero pasado y cómo esto incidiría positivamente en el crecimiento de la economía colombiana durante una conversación en el marco de la segunda edición del Festival del Pensamiento de Prisa Media, realizado Antioquia entre el 21 y el 23 de mayo.

Bruce Mac-Master, director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia(ANDI); Luis Felipe Quintero, representante de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, y Oliver Wack, director regional de Control Risk, expusieron sus consideraciones sobre el actual escenario económico y político de Venezuela y lo que esto representa en cuanto a oportunidades y riesgos para Colombia.

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Mac Master reconoció las oportunidades de crecimiento, aunque resaltó que aún no existen reglas claras para los inversionistas extranjeros. «Puede haber un incremento significativo en el mercado y en la actividad económica, sobre todo para las empresas colombianas que quieren exportar sus productos. Sin embargo, antes de entrar hay que revisar con mucho cuidado los términos cambiarios, regulatorios, normativos y de seguridad», dijo. (Tomado de Banca y Negocios)

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