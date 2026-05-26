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Alias Julito, falleció en una intervenció legal en Mariara

By Danny Valdiviezo
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Alias Julito
Julio César Viloria Flores (32), Foto: CICPC.-

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Danny Valdiviezo
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Un dispositivo conjunto entre la Coordinación de Inteligencia de la Delegación Municipal Valencia, Coordinación de Investigaciones Contra Secuestro Aragua y; la Brigada de Acciones Especiales (BAE), permitió la ubicación de Julio César Viloria Flores (32), alias Julito, quien fallece tras resistirse a su detención.

Este formaba parte de la organización hamponil Los Jardines, quienes se dedican a la extorsión, robos, hurtos, robos de vehículos; a comerciantes que hacen vida en los estados Aragua y Carabobo, generando zozobra en las comunidades.

Alias Julito

El suejto fue ubicado en el sector Primero de Diciembre, parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra, estado Carabobo, donde al verse acorralado por las autoridades, desenfundó un arma de fuego y la accionó contra los pesquisas, originándose un intercambio de disparos que culminó a los pocos minutos, cuando resultó lesionado y llevado a un centro de salud, donde falleció.

Viloria se encontraba investigado en múltiples expedientes por secuestro y extorsión; como evidencia, se ubicó un arma de fuego. Que será peritada por expertos en balística, para determinar si fue utilizada en otros hechos delictivos. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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