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Gobierno de Carabobo entregó más de 100 juguetes a niños de patrullas escolares

By Danny Valdiviezo
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juguetes a niños de patrullas escolares

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Danny Valdiviezo
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Con el objetivo de fortalecer los valores de respeto y servicio en la juventud, se llevó a la entrega de más de 100 juguetes a niños que forman parte de las patrullas escolares de diferentes colegios de la región.

Actividad organizada por la Fundación Venezolana de Patrullas Escolares, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación del Niño (Fundaniño) y Fundabrigada.

En un acto de entrega de reconocimiento y ascensos de estas brigadas, Morella Saavedra, directora ejecutiva de Fundaniño, señaló que esta iniciativa representa una oportunidad de premiar el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de estos.

Morella Saavedra, directora ejecutiva de Fundaniño en la entrega de juguetes.

Gobierno de Carabobo entregó más de 100 juguetes a niños de patrullas escolares

“Hacemos entrega de estos obsequios a nuestros jóvenes que realizan un trabajo muy importante, como es el de garantizar el orden y la seguridad en sus centros educativos, y eso habla muy bien de todos los muchachos que están aquí presentes, porque se están formando ciudadanos ejemplares”, expresó.

juguetes a niños de patrullas escolares

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con los docentes, padres y representantes en la correcta formación de los jóvenes brigadistas. Para garantizar la seguridad de toda la comunidad estudiantil.

Saavedra también precisó que se mantendrán activos en brindar importantes ayuda a la juventud carabobeña y así mejorar su calidad de vida y dar esa mano amiga en su formación personal y académica.

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SourcePrensa Gobernación de Carabobo
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