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En el sector el Cardonal la Policía Municipal ejecutó la captura de un sujeto. Este quedó detenido en Guacara por presuntamente golpear a un hombre con un tubo, quedando a la orden del Ministerio Público.

Janiboy G.P. de 34 años está señalado de lesionar al hombre, por causas desconocidas. Es por ello que fue denunciado ante los organismos de seguridad. El caso fue notificado a la Fiscalía Décima del Ministerio Público del Estado Carabobo.

Quedó detenido en Guacara por presuntamente lesionar a un hombre

La Policía Municipal de Guacara, colocó a su disposición su teléfono de emergencia ‪+58 412‑2507812. Esto para atender cualquier denuncia, conflicto o eventualidad que requiera la ciudadanía y reitera los canales de resolución de conflictos antes de llegar a cualquier violencia en sus comunidades.

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