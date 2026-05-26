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Funcionarios del Cicpc Valencia, detuvieron a Jesús Alexander Rivas Aristigueta, de 22 años, por el hurto de cableado de la empresa Digitel en sur de la capital carabobeña.

El ciudadano resultó aprehendido por su presunta responsabilidad en el hurto de material estratégico perteneciente a la empresa de telecomunicaciones.

Hurto de cableado Digitel en Valencia

De acuerdo con las evaluaciones técnicas presentadas este martes 26 de mayo, el procedimiento se llevó a cabo en el barrio Parcela del Socorro, perteneciente a la parroquia urbana Miguel Peña. Las investigaciones de campo determinaron que el detenido realizaba cortes del cableado de la compañía telefónica. Afectando de manera directa el funcionamiento del servicio en las comunidades aledañas.

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Al momento del arresto en la vía pública, las comisiones policiales le incautaron al sospechoso varios segmentos de cables de conectividad aérea. El ciudadano y las evidencias materiales colectadas fueron puestos de inmediato a la disposición del Ministerio Público del estado Carabobo.

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