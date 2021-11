La actriz y exreina de belleza, Alicia Machado ganó el reality show “La Casa de los Famosos” y obtuvo el premio de 200 mil dólares tras lograr una puntuación de más de 40 millones de votos.

Fue una final muy emocionante, donde la ex Miss Universo logró la victoria, y como muestra de su triunfo apagó las luces del lugar.

Ahora, en el segundo lugar se lo llevó Manelyk González con 8 millones de votos. En el tercer lugar, lo consiguió Kelvin Rentería con 8,419,382 votos. El cuarto lugar se lo llevó Cristina Eustace y el quinto lugar fue para Pablo Montero.

Por un periodo de 84 días, los famosos vivieron dentro de la casa; pero al final Machado salió triunfando.

Un día antes, Alicia Machado había declarado que podía tener un lugar entre los finalistas. Comentó que “Yo entré aquí sin estrategias de ningún tipo. Tampoco era un formato de televisión que yo conociera o lo viera como competencia como tal”.

Agregó, además que “Pero creo que con el pasar del tiempo entendí que ser yo misma, ser una mujer auténtica, fiel a mis emociones por sobre todo y fiel a los bonitos sentimientos que sé que tengo. He tratado de sacar lo mejor de mí y de domesticar aquellas parte de mí que no me gustan y que sé que no han sido buenas. Creo que aquí al final del camino ya aprendí ya terminé de aprender la lección y eso me hace sentir muy plena”.