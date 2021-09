En el reality show La Casa de Los Famosos salió a relucir el romance de Alicia Machado y Winston Vallenilla; el cual por palabras de la recordada Miss Universo 1996 no estuvo tan hermoso; la actriz dio a conocer los pormenores del hecho que no dejan muy bien «parado» al diputado de la AN.

La modelo maracayera en una conversación con el actor Jorge Aravena dijo que ese amor no estuvo a la altura. Y que para ella no le pareció algo tan llamativo; incluso dijo la frase del Conde del Guacharo; “que ella no iba a prender la lavadora para lavar ese trapito”.

La cara del actor era de pena por todo aquello que narraba sin pudor la actriz; y que hoy desde la madrugada ya estaba en tendencia. Por ahora el expresidente de Tves y esposo de Marlene de Andrade no se ha manifestado.

«Me trataba como una reina, ni pensaba ser chavista ni mucho menos, era actor y conductor de Radio Caracas muy buena nota; su papá era encantador, muy chévere (…) pero bueno, pobrecito el se volvió loco; y yo empecé a salir con él, me buscaba en la moto, me mandaba flores, el tipo todo empalagoso; demasiado empalagoso (…)», confesó la actriz.

Pero todo iba bien donde al parecer la intimidad no estaba como ella esperaba y destacó que era algo muy corto. Hasta ahora el comentario prendió las redes sociales; ya que hasta el asunto político salió a relucir por el comentario de la actriz.

Alicia Machado y Winston Vallenilla y aquella historia de amor

Pero los comentarios de la recordada Miss Universo siguieron teniendo al diputado como figura central. Pocos sabían que la actriz había tenido amores con el animador de “Sábado de Corazón”.

“Para hacerte el cuento corto, nos vamos de rumba una noche a un antro, yo estaba chamita era menos tigresa en ese tiempo; nos vamos del antro y terminamos en mi casa. Yo me tuve que meter en el baño; es el único con el que me ha pasado eso que he tenido que decir ‘no’; es que yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito, yo no lo podía creer”, exclamó la actriz en torno a Vallenilla.

La maracayera que ha estado en varios realitys shows prendió las redes luego de los comentarios contra Vallenilla. En los amores de la actriz se cuentan varios famosos entre deportistas, cantantes y actores.

“Yo después, analizando, creo que por eso es que ese pana tiene unos peos ahí mal. Grave. Por eso es que se volvió tan acomplejado y tan estúpido. Yo cuando lo vi dije: ‘qué, esto no puede ser cierto’. Y él aparte con una actitud de: ‘No joda, tengo el palomón (…) Yo me metí en el baño, me miraba en el espejo y decía: ‘Este tipo tiene que tener un peo; es que ni siquiera un niño’. Y él afuera y que: ‘Mami, te estoy esperando’“, añadió la actriz.

