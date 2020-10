Este marte 20 de octubre fue allanada sede de Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), denunció el mismo medio con su cuenta de Twitter.

Vecinos del sector se agolparon frente a la instalación para protestar por la medida arbitraria; que se une a la detención de su director David Natera Febres, quien el pasado 12 de octubre fue también fue allanada su vivienda y luego fue detenido por cuatro horas, sin derecho a que sus abogados lo defendieran.

Allanada sede de Correo del Caroní

«10:50 am | Funcionarios prohibieron la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales. «Me dijeron que no podía estar. Que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento»; dice otro tuit que colgó la empresa editorial.

Según el medio Radio Fe y Alegría Noticias, informó que de acuerdo a con el Instituto de Prensa de Sociedad (Ypys); en las afueras del diario se encontrabas las periodistas Alicia Estaba y Jhoalys Siverio, a quien las despojaron de sus cédulas de identidad, carnets de prensa y anotaron sus datos.

Igualmente, relataron que dentro de la sede se encontraban tres editores, cuatro periodistas, un pasante, un diseñador y reportero gráfico; además, la coordinadora del medio, María Ramírez Cabello, a quienes no se les permitió uso de sus celulares.

Asimismo, agregaron que el allanamiento que realizaron a la vivienda de David Natera, en Puerto Ordaz; dos días después aplicaron el mismo procedimiento a la sede del portal de noticias 15 minutos.com, ubicada en Caracas, propiedad de David Natera hijo.

Solidario con los amigos del Correo del Caroni y la familia Natera. Basta de persecución. https://t.co/hIz0JO3EC5 — Federico Black B. (@FedericoBlackB) October 20, 2020

Vecinos en contra de la medida

Por su parte, vecinos de Villa Colombia, ubicada cerca de Correo del Caroní se concentraron en los alrededores de la sede, en rechazo de la medida. «No al allanamiento de Correo del Caroní y eso lo decimos en nuestra condición de ciudadanos», expresó el ingeriero Simón Yegres.

#Allanamiento • Vecinos de Villa Colombia se concentraron en los alrededores de la sede del @CorreodelCaroní para rechazar el allanamiento al diario. "No al allanamiento de Correo del Caroní y eso lo decimos en nuestra condición de ciudadanos", expresó Simón Yegres. pic.twitter.com/I2azOBk4kJ — La Verdad Vargas (@LaVerdadVargas) October 20, 2020

Continúa leyendo: 525 casos de coronavirus en Venezuela con 43 en Carabobo