Compartir

















La campeona Amarantha Acosta es una de las cuatro representantes que espera dejar en alto a Venezuela en el Campeonato Sudamericano Age Group; junior y senior de Gimnasia Rítmica, que se llevará a cabo en Cali, Colombia.

Este martes salieron las cuatro carabobeñas federadas, entre ellas Amarantha Acosta quien desde hace tiempo se perfila como una de las atletas con más proyección internacional; a representar al país en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica Colombia Cali 2021.

Cabe recordar, que en el año 2019 esta joven campeona viajó a Estados Unidos donde obtuvo el primer lugar en la competencia Rhythmic Art Invitational; realizada en Miami en donde representó a Venezuela compitiendo contra 14 países.

Amarantha Acosta representa a Venezuela

La pequeña que ya tiene tiempo desempeñándose en la gimnasia rítmica no sólo ganó primer lugar en manos libres; sino que además ganó segundo lugar con el instrumento balón y tercer lugar en el All Round dejando en alto el nombre de Venezuela; destacándose entre las expertas rusas y norteamericanas. Luego en junio viajó a Costa Rica donde se alzó con el primer lugar en cuerda, primer lugar en all round y segundo lugar en manos libres.

Asimismo, logró otra tripleta en Aruba donde obtuvo el primer lugar manos libres, el primer lugar en pelota y culminó llevándose de igual forma el primer lugar all round. La atleta ha sido calificada por entrenadores como esa jovencita que nació para ganar.

Cabe destacar que en esta oportunidad sale a competir por primera vez en la modalidad de trío de pelota, siendo las únicas en modalidad la selección venezolana.

Se pudo conocer que el club de gimnasia rítmica y aeróbica San Diego ubicado en el estado Carabobo, es el encargado de la preparación de quien se perfila sin duda como una Campeona Olímpica.

También puedes leer: Yulimar Rojas es mejor atleta del año en los Premios Marca