Compartir

Este 1º de febrero empieza el Año Nuevo Chino 2022 el cual estará representando por el Tigre de Agua; un animal renovado el cual corresponde al tercer animal en el ciclo del horóscopo chino asiático.

Se considera al Tigre de Agua como una fuerza positiva por su significado, el mismo es un animal luchador; un guerrero en su totalidad, ya que es la mayor bestia en China. Este es un símbolo de valentía y mucha fuerza y se considera el fin de los males.

El Tigre de Agua significa mucho poder individual el cual llama a cada uno a trabajar de forma sólida; ser productivo y ser muy luchador. Los chinos invocan el mismo para culminar los males de la salud, los virus sobre todo.

En China, el Tigre de Agua combate la mala suerte, la plaga de los cultivos y es un símbolo de fortaleza; trabajo, precisión. Culminará este ciclo el 23 de enero de 2023 por ser el día del cambio lunar. Aun estás a tiempo de hacer varios ritos para esta noche.

El primer rito es limpiar la casa hoy lunes, la escoba debe recoger aparte de la tierra, debe llevarse lo negativo. Dejar que el Tigre de Agua entre a tu vida y a tu casa, para muchos es un año donde debes luchar solo contra todo. Dificultades que vengan debes medirlas primero para enfrentarlas, sin precipitaciones; con mucha calma.

Año Nuevo Chino 2022, mañana vístete de rojo

La prenda de vestir que tengas para recibir la buena suerte y que la fuerza del Tigre de Agua te acompañe debe ser roja. Este color representa a este animal que regirá este año; solo necesitas tus buenas energías para luchar en estos meses que vienen. Recuerda la conducta de este animal, ver, cazar, comer, descansar y luchar por ti mismo.

No tiene que haber cansancio este año, el Tigre de Agua representa el trabajo, y además tus fuerzas. Debes administrarte muy bien para lo que será este 2022, traza metas concretas a partir de hoy e invoca la prosperidad; salud, vida, fuerzas, protege todo tu cuerpo. Si no tienes nada rojo que colocarte no importa, una vela roja puedes encenderla y que la fuerza de este animal esté contigo.

Es el año de luchar contra todo, clima, barreras, todo aquel que esté en tu contra. El Tigre de Agua te invita a luchar precisamente contra la corriente. Debes invocar la prosperidad, trabajo, dinero, tus metas y lo que quieres para ti.

La lucha solitaria

El mundo se ha regido cada día más por lo que trae este año, el Tigre de Agua es precisamente la fuerza del animal, lo que es el, como se cuida; como debes proteger a los tuyos. Como debes ser precisamente en lo que es la vida diaria.

Empieza de esta manera un nuevo ciclo, de sueños, metas, donde importa tu vida, tu casa, dinero. Inicia el año con la fuerza del Tigre de agua y donde recuerda que la lucha que inicias es por ti.

Sigue leyendo ahora:Bebé nació con “sangre blanca” en Colombia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»