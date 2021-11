Compartir

















Arcángel ofrece ayuda a la mujer que estuvo involucrada en el accidente de tránsito; donde murió su hermano, el pasado domingo 21 de noviembre, en el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico.

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, el exponente de música urbana Arcángel conversó sobre la muerte de su hermano Justin Santos, de 21 años.

En esta ocasión, el artista se dirigió a la mujer de 46 años que provocó el accidente y le ofreció ayuda para que pueda salir de los problemas de alcoholismo que sufre.

Arcángel ayuda a la mujer que mató a su hermano

🚨🚨 Arcangel en un live esta mañana le envio un mensaje a la mujer que por estar en estado de embriaguez provoco un accidente en el cual fallecio su hermano Justin Santos. Le expresa que le gustaría abrazarla y ayudar a solucionar su problema 🙏🏻🙏🏻😢😢💔 @ArcangelPrrra pic.twitter.com/4QNeGBCPhS — Trap Updates (@Trap_Updates) November 26, 2021

Aseguró el artista que “Me gustaría ver, hablar con la persona que mató a mi hermano. Porque yo sé que hay millones, cientos de miles de persona con rencor. Yo nunca la he visto, yo no sé quién es. Yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo, porque el alcoholismo es una enfermedad”.

“A esa persona, que el 21 de noviembre, que entró por ese carril por la vía contraria, quiero decirle a esa persona que te llevaste… Sabes lo que hiciste cab#%& , pero yo no te odio, ¿por qué? Porque tú y yo sufrimos de la misma enfermedad. Yo lo que voy a hacer es ayudarte. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo sé que esa señora no mató a mi hermano, porque ella dijo ‘me voy a meter aquí y voy a aprovechar esta nota que yo tengo y voy a ver si mato a alguien’. Yo sé que ella no hizo eso queriéndolo hacer. Al igual que yo que no me estrellaba contra todo el mundo queriéndolo hacer”, comunicó el artista, quien durante el Día de Acción de Gracias compartió por sus “stories” varios mensajes que incluían todos los motivos por los que agradecía a Dios, perse al fallecimiento del menor de sus hermanos.

Para finalizar dijo, que “Le voy a dar un abrazo”, añadió en llanto. “Yo la quiero abrazar a usted y decirle que acepte mi ayuda. Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esta persona, que acepte la ayuda que tengo pa’ ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor”, acotó.

