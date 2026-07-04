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La vibrante emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su punto de máxima tensión con el inicio de los Octavos de Final, una instancia definitiva donde solo las ocho mejores selecciones del planeta lograrán asegurar su continuidad en la lucha por el prestigioso título mundial.

En esta fase crucial, el orgullo del fútbol sudamericano estará sólidamente respaldado por Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, las cuatro banderas de la CONMEBOL que siguen en carrera tras sortear con éxito un torneo sumamente competitivo.

La selección de Argentina acude a esta cita manteniendo un rendimiento impecable. Tras clasificar en la Fase de Grupos con puntaje ideal, la Albiceleste demostró su jerarquía al derrotar a la sorprendente Cabo Verde en un extenuante partido que requirió de tiempo suplementario. Ahora, el combinado dirigido por Lionel Scaloni medirá fuerzas contra Egipto con el firme objetivo de meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, Brasil se presenta igualmente en condición de invicto. La «Canarinha» se adueñó del liderato del Grupo C y posteriormente selló su boleto al despachar al siempre ordenado conjunto de Japón; su siguiente gran obstáculo en el camino a la gloria será la escuadra de Noruega.

Las grandes realidades del torneo

El combinado de Colombia se ha consolidado como uno de los bloques más sólidos y vistosos de la competición tras comandar el Grupo K y batir a Ghana en la ronda de Dieciseisavos de Final. La escuadra cafetera buscará extender su racha ganadora cuando choque ante Suiza.

Finalmente, Paraguay protagonizó el mayor bombazo del torneo al despachar a la poderosa Alemania en una dramática e infartante definición por penales. Con la moral por las nubes, la Albirroja se prepara para afrontar un desafío mayúsculo frente a la vigente subcampeona del mundo, Francia, alimentando el sueño de seguir escribiendo páginas doradas en la historia del balompié internacional.