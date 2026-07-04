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Lo que comenzó como un rumor que recorría cada rincón de Manhattan terminó por convertirse en la noticia de entretenimiento más importante del año. El agente de la superestrella del pop, Taylor Swift, confirmó oficialmente lo que millones de fanáticos esperaban: la cantante y el astro del fútbol americano, Travis Kelce, contrajeron matrimonio en una espectacular y reservada ceremonia en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.

La confirmación definitiva llegó desde lo alto de la mítica casa de los Knicks, donde una gran pizarra electrónica proyectó el juego de palabras «JUST & T MARRIED» (recién casados), haciendo alusión directa a las iniciales de la pareja más mediática de los Estados Unidos. A pesar de la ola de calor que azotó la ciudad superando los 38º C, cientos de admiradores vestidos con velos de novia y trajes de gala se congregaron a las afueras del recinto para celebrar el acontecimiento.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron

Rompiendo con los protocolos tradicionales de la aristocracia del espectáculo, la pareja decidió no contar con damas de honor ni sacerdotes. En su lugar, el hermano de la cantante, Austin Swift, actuó como hombre de honor, mientras que la exestrella de la NFL, Jason Kelce, fue el padrino de su hermano Travis. El momento cumbre de la noche estuvo a cargo del famoso comediante y productor Adam Sandler, quien fue el encargado de oficiar la unión y declararlos legalmente marido y mujer.

El evento significó la confluencia perfecta entre el mundo de la música y el deporte rey de Norteamérica. Para la ocasión, ambos vistieron trajes exclusivos de Christian Dior diseñados por Jonathan Anderson, complementados con calzado a la medida de Christian Louboutin y lujosas joyas de Cartier.

El desfile de celebridades incluyó a estrellas de la música y la actuación como Camila Cabello, Jennifer López, Ed Sheeran, Hugh Grant, Ethan Hawke y el presentador Jimmy Fallon. Por el lado del deporte, destacaron figuras de la NFL como el corredor Kareem Hunt, el campeón del Super Bowl Cooper Kupp, JuJu Smith-Schuster y el reconocido comentarista deportivo Joe Buck.

Seguridad

Para resguardar la estricta exclusiva de la boda, la seguridad del evento implementó un riguroso protocolo donde los teléfonos celulares de todos los asistentes fueron retenidos a la entrada. Aunque los fanáticos congregados en las inmediaciones solo pudieron divisar el paso de lujosos automóviles, la euforia colectiva transformó las calles de Nueva York en una fiesta masiva al ritmo de la discografía de la intérprete.

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