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En un emotivo acto oficial cargado de agradecimiento, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró una ceremonia de reconocimiento para honrar el esfuerzo de quienes arriesgaron sus vidas tras la emergencia sísmica.

La mandataria nacional impuso la prestigiosa medalla «Héroes de Venezuela» a los integrantes de las delegaciones internacionales y a sus valientes brigadas caninas, en reconocimiento a su invaluable labor de búsqueda y salvamento luego de los devastadores sismos del pasado 24 de junio.

Durante el homenaje, Rodríguez enalteció el profundo sentido de humanidad, la valentía y el absoluto desprendimiento de estos hombres, mujeres y ejemplares caninos.

La presidenta subrayó que estos equipos de emergencia no dudaron en cruzar fronteras de forma inmediata para sumarse a los esfuerzos de los organismos locales en el terreno, logrando llevar una luz de esperanza a miles de familias venezolanas en las zonas de mayor afectación.

Reconocimiento a los héroes de cuatro patas: Las unidades caninas, fundamentales para la localización de sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas, recibieron una mención especial por su destreza y entrega en las jornadas de rescate más críticas.

El acto sirvió para consolidar los lazos de cooperación internacional en materia de gestión de riesgos y desastres. Las autoridades venezolanas reiteraron que la solidaridad global ha sido un pilar fundamental para afrontar las consecuencias de la catástrofe natural, destacando que el sacrificio de estos especialistas quedará grabado de forma permanente en la memoria histórica del país.

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