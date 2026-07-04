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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encuentra liderando las complejas labores de identificación de las víctimas que resultaron trágicamente afectadas por los recientes terremotos en el estado La Guaira. La información fue dada a conocer por el director general de la institución, el comisario general Douglas Rico, a través de los canales informativos oficiales del cuerpo detectivesco.

De acuerdo con el reporte del jefe policial, diversas comisiones de la policía científica se mantienen desplegadas de manera permanente en la afectada entidad costera. Este contingente especializado está ejecutando minuciosos peritajes técnicos y forenses, herramientas científicas que resultan estrictamente necesarias para determinar con absoluta exactitud jurídica y antropológica la identidad de las personas fallecidas en medio del desastre natural.

Último reporte

Hasta el momento, el número de ciudadanos que perdieron la vida a causa de esta catástrofe se sitúa en 2.595 víctimas mortales. Esta lamentable estadística forma parte del balance general presentado a la nación por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante una alocución televisada el pasado jueves 2 de julio.

Pese al colosal esfuerzo de los equipos de rescate locales, el panorama proyectado por los observadores de salud y rescate globales es sumamente crítico. Varios organismos internacionales han advertido formalmente que la cantidad de personas fallecidas aumentará drásticamente en el transcurso de las próximas jornadas, debido a la cantidad de estructuras colapsadas que todavía faltan por remover y remover sedimentos.

Ante esta dolorosa situación, el servicio de medicina legal del país trabaja de forma articulada con los cuerpos de bomberos y protección civil para acelerar la entrega de respuestas a los familiares que esperan noticias en las inmediaciones de las morgues provisionales habilitadas en el litoral central venezolano.

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