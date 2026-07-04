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El director de Protección Civil de El Salvador, Luis Alonso Amaya, afirmó que los equipos de rescate permanecerán en el país mientras existan posibilidades de encontrar personas con vida y persistan las necesidades de la población afectada.

«Mientras haya cosas que atender en la población necesitada, no tenemos fecha aún de retorno», afirmó el funcionario durante la Entrevista AM de Canal 10. Amaya explicó que el objetivo prioritario sigue siendo la búsqueda y rescate de sobrevivientes, labor que no concluirá hasta completar la inspección de las estructuras asignadas, recalcó.

«Nuestros equipos no van a parar hasta que no se haya hecho todo ese barrido», sostuvo.

Según el funcionario, las operaciones internacionales de este tipo suelen extenderse entre dos y tres semanas, aunque en emergencias de gran magnitud pueden prolongarse hasta cuatro o cinco semanas dependiendo de las condiciones en el terreno.

El Salvador, destacó, fue el primer equipo internacional de búsqueda y rescate urbano en aterrizar en Venezuela tras los potentes terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron al país y devastaron mayormente al estado La Guaira.

El contingente salvadoreño está conformado por 300 personas, entre rescatistas, médicos, personal de enfermería, epidemiólogos, especialistas en agua y saneamiento, logística y atención prehospitalaria.

Vida bajo los escombros

Han transcurrido exactamente 218 horas desde los devastadores terremotos en Venezuela que sacudieron la región centro-norte el pasado 24 de junio, y los cuerpos de rescate nacionales e internacionales continúan registrando hallazgos extraordinarios al encontrar vida bajo los escombros.

Durante la noche del 3 de julio, aún escuchaban ruidos en zonas gravemente impactados, como en La Guaira. Hasta el momento, más de 6.400 personas han sido rescatadas desde que inició la emergencia nacional. El apoyo de delegaciones extranjeras y del Sistema de Naciones Unidas ha sido fundamental para sostener un despliegue operativo que ya supera los nueve días continuos de labor ininterrumpida.

Cada persona recuperada con vida representa un bálsamo de fe en medio de una de las peores catástrofes sísmicas registradas en la historia reciente del país.

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